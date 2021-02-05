Росстат: Всероссийская перепись населения перенесена из-за коронавируса

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5 февраля 2021, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росстат

фото: pixabay.com

Правительство приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки.

Перепись перенесена с апреля на сентябрь 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

На сайте Росстата отмечается, что "к этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране".

В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.

Поэтому "сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период".

По данным Росстата, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне.

Сентябрь - это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков и не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.