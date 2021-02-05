Росстат: Всероссийская перепись населения перенесена из-за коронавируса

Правительство приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки.
Перепись перенесена с апреля на сентябрь 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции.
На сайте Росстата отмечается, что "к этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране".
В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.
Поэтому "сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период".
По данным Росстата, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне.
Сентябрь - это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.
Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков и не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.