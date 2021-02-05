Дело замминистра энергетики России о хищениях бюджетных средств привело к поиску миллиардов рублей

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5 февраля 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, которая обвиняется вместе со своим мужем в хищении более 700 млн рублей. Известно, что деньги были выделены на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По некоторым данным, Коваленко помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег целого преступного сообщества.

Анатолий Тихонов был задержан в сентябре прошлого года при министре энергетики Александре Новаке, который сейчас занимает пост заместителя председателя правительства РФ. Новый список замов главы Минэнерго пока еще не утвержден.

В 2014 году была запущена госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики», в рамках которой для разработки ГИС ТЭК из бюджета было выделено около миллиарда рублей. По версии СКР, из этих средств могло быть похищено более 700 млн.

Материалы, поступившие в суд 1 февраля, касаются Анатолия Тихонова, его гражданской жены Валерии Коваленко, советника чиновника Романа Рыжкова и двух знакомых - вице-президентов АО «Ланит» Виктора Серебрякова и Владимира Макарова. Госпожа Коваленко официально не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс».

По некоторым данным, смягчение позиции следствия и перевод жены Тихонова под домашний арест связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их за границу. Валерия Коваленко будет отбывать арест в элитной квартире на Патриарших Прудах.

На данный момент известно, что похищенных денег у фигурантов дела не нашли, зато обнаружили загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, а также принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано.

У супругов Тихонова и Коваленко также были обнаружены апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников замминистра энергетики. Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы. Сообщается, что удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж.

По некоторым данным, в настоящее время следователи СКР проверяют информацию о том, что через эти же схемы выводились за границу и отмывались «грязные» деньги других чиновников и предпринимателей. В данном случае суммы могут исчисляться миллиардами, а речь идти о существовании целого организованного преступного сообщества, занимавшегося хищениями бюджетных средств в особо крупном размере. Если подозрения подтвердятся, то по суммам похищенного и выведенного за границу уголовное дело может стать одним из крупнейших за последние десять лет.