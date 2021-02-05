В России начались наземные испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем

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5 февраля 2021, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

UAC, globallookpress.com

В России начались испытания самолета Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки. Это "историческое событие" анонсировал директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов.

Наземный этап испытаний стартовал в Новосибирске. По словам Дутова, этот авиадвигатель уникальный, единственный в мире, у него нет аналогов.

Он также отметил, что сейчас "в гражданской авиации технологии исчерпаны, и идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива".

Андрей Дутов сказал, что такая авиация должна появиться в районе 2030 года. По его словам, с предложением о сотрудничестве к специалистам обращались представители компаний Airbus и Siemens.

Создатели авиационного электродвигателя предполагают, что через два года появится лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без дополнительных моторов.