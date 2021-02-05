Расходомер спецназначения

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5 февраля 2021, 12:38 [ «Аргументы Недели», Ирина Балагурова ]

Фото: Елена Галкина; На снимке: мастер участка цеха №55 Д. Корчагин и регулировщик РЭАиП А. Воронин ведут проверку ТПР

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» получена новая лицензия в области вооружения и военной техники (ВВТ). Процедура переоформления была связана с изменением перечня изготавливаемой спецтехники.

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» получена новая лицензия в области вооружения и военной техники (ВВТ). Процедура переоформления была связана с изменением перечня изготавливаемой спецтехники.

В новую лицензию, которая дает предприятию право разрабатывать, производить, обслуживать и ремонтировать спецтехнику, включены изделия двойного назначения – топливомеры-расходомеры, уровнемеры и их составные части.

– В прошлом году наш завод в рамках ГОЗа получил заказ на изготовление турбинных преобразователей расхода (ТПР), – поясняет главный конструктор отдела главного конструктора по гражданской продукции (ОГК ГП) Виктор Кочнев. – Это изделие нашей традиционной гражданской номенклатуры, с 1991 года по решению Министерства авиационной промышленности оно выпускалось с приёмкой ОТК. В связи с тем, что теперь ТПРы будут применяться в спецтехнике, требуется другой уровень контроля качества – приемка «5», или приемка ВП, а также получение лицензии ВВТ.

Переоформлением разрешающего документа занималось бюро по сертификации, лицензированию и рационализации ОГК ГП.

– Опыт такой работы у нас уже был – лицензию ВВТ переоформляли в 2016 и 2017 годах, – рассказывает начальник бюро Галина Бажина. – Но в прошлом году были очень сжатые сроки, к тому же в работу вмешалась ситуация с коронавирусом. Но задачу мы выполнили. В конце мая начали сбор информации, в августе полный пакет документов предоставили в Минпромторг РФ, где их приняли без единого замечания. 28 сентября АПЗ получил новую лицензию ВВТ. Правда, из-за пандемии она дошла до завода только в декабре.

С 4 квартала 2020 года выпуск ТПРов на Арзамасском приборостроительном заводе ведется с соблюдением всех требований к производству спецтехники. Как отметил Виктор Кочнев, повышенный контроль качества расходомеров сделает их более конкурентными.

Переоформленная, как и вновь выданная, лицензия действует бессрочно.