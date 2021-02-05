В Москве раскрыто заказное убийство хореографа - задержаны пять подозреваемых
5 февраля 2021, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Канал 112
Задержаны пять подозреваемых, причастных к убийству хореографа Натальи Прониной на юго-западе Москвы. Киллеры расстреляли ее в конце декабря у подъезда собственного дома.
В том, что это было заказное убийство, следователи не сомневались - убийца поджидал женщину и сделал два характерных выстрела. Вот только он ошибся, когда бросил оружие на месте преступления, на котором криминалисты обнаружили генетические следы. По ним и удалось установить исполнителя, которого удалось обнаружить и задержать в Чечне.
А заказала смерть 30-летней Натальи её соперница из-за ревности — по данным следствия, обе были любовницами одного бизнесмена. Кроме того, задержали еще троих: сожителя заказчицы, именно он нашел исполнителя и двух помощников киллера. Их доставили в полицию, расследование продолжается.
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