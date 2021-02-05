Собянин рассказал о системе профессиональной навигации молодежи в Москве

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5 февраля 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр столицы сообщил на своем сайте, что система профессиональной навигации для школьников и студентов продолжает развиваться, несмотря на пандемию. Он отметил, что в прошлом году был открыт еще один технопарк и ни один не был закрыт.

Сергей Собянин подчеркнул, что в последние годы детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью. Он напомнил, что к концу 2019 года в Москве работало уже 17 детских технопарков - площадок для технического творчества детей и подростков от семи до 17 лет.

«В начале 2020 года успели открыть еще один технопарк. В период пандемии не закрылся ни один технопарк. Программы ушли в онлайн. А их участниками стали порядка 40 тыс. ребят», - рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что летом и в начале осени прошлого года, когда эпидемиологическая ситуация позволила смягчить ограничения, многие технопарки на время возобновили обычные занятия, но с соблюдением масочного режима.

«По итогам учебного года 128 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ, а 170 школьников стали победителями крупнейших олимпиад и конкурсов технического творчества, включая Олимпиаду НТИ, Московскую предпрофессиональную олимпиаду школьников, Всероссийский конкурс космических проектов «Лунная Одиссея», Хакатон виртуальной и дополненной реальности, инженерный конкурс «Инженер - профессия будущего», «Архимед», Worldskills Russia Junior, Junior Composite Battle и множество других», - сообщил Собянин.

Он напомнил о том, что в ноябре был открыт объединенный портал детских технопарков с максимумом информации об актуальных программах и мероприятиях.

Затронув тему добровольного квалификационного экзамена, мэр Москвы отметил, что это хорошая возможность проверить свои знания не решением теоретических задач, а выполнением практических заданий, сформулированных реальными работодателями. Так, по его словам, в подготовке экзаменационных материалов принимали участие больше 80 компаний, среди которых РЖД, «Росатом», Сбербанк, «Яндекс», «Уралсиб», МОЭК, «Северсталь», ГК ПИК, «Билайн», МТС, «Мегафон», SuperJob, EY, Skyeng, ABBY, Rambler Group, IBS, KPMG и другие.

«В 2017 году добровольный экзамен начинался с 350 студентов десятка вузов. В 2020 году в нем приняли участие свыше 12 тыс. старшекурсников из 371 вуза. На второй этап прошли свыше 5 тыс. человек. Лучшими в будущей профессии признаны 282 человека», - сообщил столичный градоначальник.

Мэр отметил, что московский экзамен сдавали и несколько десятков студентов 11 зарубежных университетов - из Белоруссии, Украины, Великобритании, США, Финляндии и Китая.

Говоря о «бизнес-уикенде» - образовательном проекте по обучению основам предпринимательства школьников и студентов – Собянин уточнил, что для начала все желающие могут пройти однодневные мотивационные тренинги.

«Затем заинтересовавшиеся ребята записываются на вторую ступень - преакселератор, в рамках которого под руководством опытных наставников работают над развитием своих бизнес-идей. К заключительному этапу программы - акселератору, состоящему из восьми последовательных интенсивов, - допускаются участники, успешно прошедшие предыдущие этапы. Они разбирают реальные кейсы по предпринимательству, общаются с экспертами и самостоятельно выполняют практические задания. Подобный отбор позволяет выявить наиболее мотивированных и целеустремленных молодых людей», - рассказал мэр столицы.

По его словам, в этом году в рамках «Бизнес-уикендов» была открыта отдельная программа для школьников «Бизнес-уикенд. Старт», занятия в рамках которой проходят в форме игр и соревнований.

«Москвичи старшего поколения могут принять участие в «Бизнес-уикендах 50+», рассчитанных на тех людей, кто устал быть наемным работником и хочет применить свой опыт в самостоятельном бизнесе. Для тех, кто планирует стать самозанятым в 2020 году, была впервые реализована программа «Бизнес-уикенд. Компетенции» - обучение практическим навыкам заработка в виртуальной среде («Контент-менеджмент для интернет-магазина», «Ведение корпоративного аккаунта в социальных сетях» и «Навык создания одностраничного сайта (лэндинга) на конструкторе»), - сообщил Сергей Собянин.

Он рассказал также о молодежном клубе Business Update, организованном для поддержки молодых предпринимателей Москвы:

«Основной площадкой для обучения и общения членов клуба является онлайн-портал на котором зарегистрировались около 8 тыс. 200 участников. На платформе размещены теоретические материалы, познавательные видео, разборы кейсов, информация о стажировках. Каждый участник клуба получает персональный рейтинг, зависящий от его активности».

По словам Сергея Собянина, ключевым преимуществом клуба является наставничество. Благодаря этому проекту, у молодых людей есть возможность выйти на прямые контакты с состоявшимися предпринимателями - принять участие в бизнес-завтраках, питч-сессиях и других мероприятиях, участники которых могут задавать вопросы, представлять свои проекты и получать рекомендации успешных бизнесменов.

Мэр выразил уверенность в том, что в новом году московская система профнавигации вернется в обычный режим работы.