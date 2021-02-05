Врачей, работающих в «красной зоне», наградила Челябинская епархия

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5 февраля 2021, 11:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой Челябинской епархии

Медалями «Патриаршая благодарность» отмечены сотрудники городской больницы № 3.

С апреля прошлого года и по сей день челябинские врачи работают в «красной зоне», продолжая вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Каждому из награжденных, Митрополит Челябинский и Миасский Григорий зачитывал решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручал медаль.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на vecherka.su награды получили: главный врач Михаил Вербицкий, его заместитель Татьяна Голощапова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Михаил Гаврилов, заведующая пульмонологическим отделением № 3 Елена Лозовая, заведующая пульмонологическим отделением № 2 Светлана Кочеткова, заведующая пульмонологическим отделением № 1 Надежда Соколова, заведующая приемно-сортировочным отделением Арина Орлова.

– Нам предстоит наградить и врачей других больниц нашего города и области, которые самоотверженно трудились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Желаю врачам здоровья и духовных сил, которые необходимы в их труде. Пускай Господь им помогает, а я сам, и все мы, православные христиане, сейчас молимся особенно усердно, чтобы Господь помог врачам и прекратил это новое поветрие. Надеюсь, что в самое недалекое время мы вернемся к прежней нашей жизни, – сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.