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Представители культуры, образования и науки выступают против закона о просветительской деятельности

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Представители культуры, образования и науки выступают против закона о просветительской деятельности

В ноябре 2020 года депутаты Госдумы приступили к рассмотрению закона о контроле и регулировании просветительской деятельности в России. Для этого в страну будут приглашаться иностранные эксперты, которые оценят соблюдение стандартов образовательных проектов. Закон уже прошёл первое чтение в парламенте. Второе состоится в феврале текущего.

По этой причине представители культуры, образования и науки обратились к российским властям с просьбой отклонить законопроект, так как он противоречит конституционным нормам.

Петиция на Change.оrg набрала уже порядка 200 тысяч подписей. Активистов не устраивает расплывчатость формулировок закона. Он дублирует имеющиеся правовые нормы и создаёт предпосылки для введения цензуры на просветительскую деятельность.

Привлечение иностранных специалистов увеличит бюрократическую нагрузку на культуру и образование в нашей стране, отмечено в петиции. Всё это приведёт к отставанию развития указанных сфер, что негативно скажется на гражданах страны.

ПВ

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