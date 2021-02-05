Представители культуры, образования и науки выступают против закона о просветительской деятельности

В ноябре 2020 года депутаты Госдумы приступили к рассмотрению закона о контроле и регулировании просветительской деятельности в России. Для этого в страну будут приглашаться иностранные эксперты, которые оценят соблюдение стандартов образовательных проектов. Закон уже прошёл первое чтение в парламенте. Второе состоится в феврале текущего.
По этой причине представители культуры, образования и науки обратились к российским властям с просьбой отклонить законопроект, так как он противоречит конституционным нормам.
Петиция на Change.оrg набрала уже порядка 200 тысяч подписей. Активистов не устраивает расплывчатость формулировок закона. Он дублирует имеющиеся правовые нормы и создаёт предпосылки для введения цензуры на просветительскую деятельность.
Привлечение иностранных специалистов увеличит бюрократическую нагрузку на культуру и образование в нашей стране, отмечено в петиции. Всё это приведёт к отставанию развития указанных сфер, что негативно скажется на гражданах страны.
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