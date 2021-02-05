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5 февраля 2021, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Росгвардии сообщили о хакерской атаке на сайт ведомства в ночь на пятницу. На данный момент атака хакеров нейтрализована.

В ведомстве рассказали, что минувшей ночью официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трех часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом.

В Росгвардии раскрыли, что это не первая атака на сайт ведомства. Подобные DDoS-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января, в дни, когда в России проводились несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Установлено, что проводились хакерские атаки с территории ряда государств Евросоюза.

Сегодня Мировой суд в Москве возобновил слушания по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвинённого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.