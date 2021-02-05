Издание Sina: у России «поистине гениальная» политика ядерного сдерживания Запада
5 февраля 2021, 11:49[ «Аргументы Недели» ]
У Российской Федерации «поистине гениальная» политика ядерного сдерживания Запада. Такая оценка высказана в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской сетевой прессы.
Как пишет издание Sina, в соответствии с принятыми в РФ установками любое нападение на страну может расцениваться в качестве ядерного, следовательно, может быть инициирован контрудар с применением оружия массового уничтожения. В процитированной публикации отмечается, что западные государства «боятся действовать поспешно» в отношении России – любые их шаги способны спровоцировать Москву на ядерный ответ, последствия которого будут необратимыми.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что ресурс Sohu назвал систему С-350 «мечом» России, который полностью готов к бою.
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