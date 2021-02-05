Сегодня умер бывший главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий

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5 февраля 2021, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, РБК

фото с сайта Минобороны РФ

Бывший главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Высоцкий умер в пятницу, 5 февраля.

Высоцкому было 66 лет. Представитель организации «Клуб военачальников» Николай Дерябин сообщил об уходе адмирала.

Причина смерти Высоцкого пока не названа. В клубе отметили, что он умер дома, не от коронавируса.

Владимир Высоцкий родился 18 августа 1954 года в Львовской области. Он выпускник Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. В 1976 году Высоцкий окончил еще Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе.

Высоцкий служил командиром противолодочной группы и минно-торпедной части большого противолодочного корабля. В 1990 году после окончания Военно-морской академии он был назначен командиром тяжелого авианесущего крейсера «Минск» Тихоокеанского флота.

В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генштаба и возглавил штаб Северного флота. До 2007 года он также возглавлял штаб Балтфлота и командовал Северным флотом. В 2006 году получил звание адмирала.

В 2007 году президент Владимир Путин назначил его главнокомандующим Военно-морского флота России, а в мае 2012-го президент Дмитрий Медведев освободил его от этой должности.

СМИ тогда писали со ссылкой на источники в Генштабе, что основной причиной отставки адмирала стала его позиция о вопросе о переводе главного штаба флота из Москвы в Санкт-Петербург. Командующий считал, что этот вопрос не был проработан.