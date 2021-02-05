В Казахстане за сутки выявлено 1186 новых случаев заражения коронавирусом

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5 февраля 2021, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Казахстане за сутки выявлено 1186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в республике общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 192 825.

По информации межведомственной комиссии страны, за период пандемии ковида выздоровели в Казахстане 173 659 пациентов.

64 человека умерли от коронавируса в республике за неделю. Треть умерших от COVID-19 за неделю - алматинцы. Всего по Республике Казахстан зарегистрировано 2540 случаев с летальным исходом.

Местные СМИ пишут, что Казахстан перешел в «зеленую зону» по темпам распространения коронавируса. В опасной «красной зоне» на сегодня остаются три региона: Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Западно-Казахстанская область вышла из нее. В «желтой зоне» находятся столица, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об аттестации качества российской вакцины «Спутник V».