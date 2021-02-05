Опрос выявил наиболее популярные среди граждан России хобби

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5 февраля 2021, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

вязание, pixabay.com

В РФ был проведен опрос с участием 3 400 респондентов из 17 профессиональных групп, которые рассказали о своих хобби. Результаты исследования к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, спорт вошел в тройку наиболее популярных хобби среди представителей практически всех профессий в России. Больше всего спортсменов-любителей, однако, среди пиар-менеджеров (51%), директоров (32%) и проектировщиков (25%).

В числе популярных занятий на досуге нередко назывались увлечения, смежные с профессией респондентов. В частности, каждый третий дизайнер в свободное время рисует, а каждый четвертый пиар-менеджер – фотографирует, сообщает RT.

Более того, сметчики и проектировщики в качестве хобби занимаются строительством (10% и 5% соответственно), а персональные водители любят ремонтировать машины (7%).

Интересно, что многие офисные работники на досуге вышивают, шьют, вяжут, варят мыло, создают открытки, расписывают витражи или выжигают по дереву. Отмечается, что чаще всего подобные хобби выявлялись у менеджеров по продажам, экономистов и сметчиков.

Среди других популярных занятий респондентов – игра на музыкальных инструментах и пение.