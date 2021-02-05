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Глыбы льда рухнули на припаркованный возле дома автомобиль. В этот момент в нем сидели люди

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Глыбы льда рухнули на припаркованный возле дома автомобиль. В этот момент в нем сидели люди
Фото: cоцсети

В Новосибирске с крыши балкона на девятом этаже прямо на машину, в которой находились люди, свалились огромные глыбы льда. Видео инцидента попало в сеть и ролик стал вирусным.

На ролике видно, как огромный кусок льда падает на машину и из нее выскакивает водитель.  Вторая глыба полностью смяла капот Хонды. При этом всего за несколько секунд до падения у подъезда прошли женщина с маленьким ребенком.

"Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди", — цитирует подписчицу паблик "Новосибирская служба эвакуации".

БИ

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