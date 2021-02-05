Темпы жилищного строительства в Челябинской области выросли на полтора процента

Аргументы Недели → Общество

5 февраля 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото из архива ( Южноуральская панорама)

Контрольно- счетная палата подсчитала цифры жилищного строительства за 2020 год. В итоге лидерами в таблице динамики ввода жилых домов в Челябинской области. за прошедший год стали несколько городских округов и районов: Карабашский, Троицкий, Чебаркульский, Нагайбакский. Первое место в этом списке у Верхнеуфалейского ГО – плюс 900 процентов в сравнении с 2019 годом.

А вот среди отстающих Нязепетровский, Еманженлинский, Саткинский, Копейский, Златоустовский городские округи и районы. Здесь наблюдается сокращение ввода жилых помещений в сравнении с прошлым годом максимально на 43 процента.

Стоит отметить, что в 2020 году по Челябинской области было введено 1 529,1 тыс.кв. метров жилых помещений. В целом, это больше чем в 2019 – ом - итоговая цифра выросла на полтора процента.

Напомним, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов квартирного типа в сравнении с 2019 годом увеличилась на 7,5 процента.