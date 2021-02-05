Навального вновь доставили в суд. Сегодня будет рассматриваться дело об оскорблении ветерана
5 февраля 2021, 09:53[ «Аргументы Недели» ]
В 10:00 в Бабушкинском суде Москвы начнется рассмотрение дела Алексея Навального об оскорблении ветерана. Оппозиционного политика уже привезли из «Матросской тишины». У входа в здание собралась очередь из журналистов.
Уголовное дело против Навального СК возбудил в июне 2020. Его обвинили в клевете на участника Великой Отечественной войны, который наряду с несколькими известными россиянами появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции. Навальный назвал участников ролика «продажными холуями», но конкретно ветерана не упоминал. Теперь пенсионер признан потерпевшим по делу о клевете, а Владимир Соловьев и государственные СМИ обвиняют Навального в реабилитации нацизма.
На суд в Москве приехали представители посольств Британии и Франции.
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