Военные историки обратились в прокуратуру из-за высказывания Невзорова о подвиге Космодемьянской

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5 февраля 2021, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зоя Космодемьянская, фото из открытых источников

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генпрокуратуру с заявлением по поводу высказываний журналиста Александра Невзорова о якобы отсутствии подвига разведчицы, Героя СССР Зои Космодемьянской.

Военные историки просят провести проверку высказываний радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и его последующем привлечении к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

По данным РВИО, 3 февраля Невзоров публично на радиостанции высказывался о новом фильме "Зоя" и заявил об отсутствии подвига разведчицы. Историки обратили внимание, что Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого приказывалось "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск".

В РВИО подчеркнули, что заслуги Космодемьянской признаны государством, свидетельством чего является присуждение ей посмертно звания Героя Советского Союза, а попытка дать иную оценку действиям Героя СССР фактически является "клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды".

В обществе убеждены, что "высказывания Невзорова о Космодемьянской, о значении ее подвига изложены в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя... и в итоге - на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной – Героем Советского Союза периода Великой Отечественной. Она была первой женщиной, кому это звание присвоили посмертно.