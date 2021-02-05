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Появились подробности об инциденте в Воронеже, где студент выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребенком

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появились подробности об инциденте в Воронеже, где студент выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребенком
фото: pixabay.com

В Воронеже в четверг, 4 февраля, трагически погибли молодой человек, учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, и пятимесячный мальчик - единственный ребенок у  родителей. Выпавшему с высоты 17-го этажа многоквартирного жилого дома парню было 20 лет.

Трагедия произошла около 17 часов возле дома №168у по улице Острогожская в микрорайоне Шилово.

Женщина катала коляску с сыном во дворе дома. Неожиданно на коляску упал молодой человек. Парень скончался сразу на месте происшествия. Малыша повезли в больницу, но он умер в машине скорой помощи.

В прокуратуре сообщили о проведении расследования инцидента. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.

Воронежские СМИ написали, что младенец был единственным ребенком в семье.

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