В Петербурге от коронавируса скончалась многодетная мать. У женщины остались 10 детей

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4 февраля 2021, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Петербурге от коронавируса скончалась 49-летняя женщина, у которой остались десять детей. Многодетная женщина умерла в Мариинской больнице, в которую была госпитализирована с большим объемом повреждения легких.

О смерти пациентки Мариинской больницы сообщила интернет-газета "Фонтанка". По данным издания, младшие дети умершей женщины учатся в начальной школе, самому старшему 30 лет. Их воспитанием займется отец. Мужчина недавно похоронил свою мать. Супруга вдовца работала помощником воспитателя в детсаду.

В Мариинской больнице сообщили, что пациентка была доставлена 8 января в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. До этого женщина пять дней находилась дома с высокой температурой, принимая лекарства по назначению участкового терапевта.

В больнице женщине сделали КТ. Ее состояние при поступлении было расценено как тяжелое, стабильное, в пациентка была переведена в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом. Но дыхательная недостаточность прогрессировала.

Ей оказывали всю необходимую помощь. В Мариинской больнице пока не уточнили причину смерти женщины.