Омбудсмен Москвы Потяева опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

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4 февраля 2021, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева сообщила журналистам Агентства городских новостей «Москва», что появившаяся информация о переполненных камерах в Сахарово не соответствует действительности. По ее словам, задержанные размещены в помещениях по четыре-шесть человек.

В одном из Telegram-каналов появилась фотография восьмиместной камеры спецприемника в деревне Сахарово в ТиНАО, в которой разместили 28 задержанных.

Ситуацию прокомментировала московский омбудсмен Татьяна Потяева:

«Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката».

Она сообщила, что у некоторых задержанных возникали жалобы по поводу отсутствия бытовых принадлежностей.

«У кого-то не было тапочек, у кого-то не было зубных щеток, кому-то не дали полотенце. Но со мной вместе задержанных посещал руководитель, который в моем присутствии гарантировал, что в ближайшие часы все необходимые вещи поступят. Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было», - отметила Потяева.

Омбудсмен дала разъяснения насчет поступившей информации о том, что в одной из камер в Сахарово были размещены 28 человек:

«Это, по существу, не камера. Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились. Поэтому автобус загрузили, и по одному их стали вызывать. То есть, они там были не размещены, это была как комната приема. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила».