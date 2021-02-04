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Воробьёв ответил на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы

, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Воробьёв ответил на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы
А. Воробьёв в пункте вакцинации в Мытищах, фото: vk.com/andreyvorobiev

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в четверг, 4 февраля, ответил на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава Подмосковья в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели. Воробьёв думает, что к концу недели появится "возможность снять все ограничения", о которых его спросили.
4 февраля в Подмосковье у 831 новых пациентов диагностировано заражение коронавирусом COVID-19.

Андрей Воробьёв ранее рассказывал, что, как только в области будут выявлять менее 900 новых случаев заражения коронавирусом в сутки, власти отменят все принятые ограничения.

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