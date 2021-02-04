Воробьёв ответил на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы
4 февраля 2021, 21:43[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в четверг, 4 февраля, ответил на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Подмосковья в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что ряд ограничений по коронавирусу могут снять в Московской области к концу недели. Воробьёв думает, что к концу недели появится "возможность снять все ограничения", о которых его спросили. 4 февраля в Подмосковье у 831 новых пациентов диагностировано заражение коронавирусом COVID-19.
Андрей Воробьёв ранее рассказывал, что, как только в области будут выявлять менее 900 новых случаев заражения коронавирусом в сутки, власти отменят все принятые ограничения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.