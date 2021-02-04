СКР возбудил дело после видеообращения рабочих из Кемеровской области к Путину

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2021, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото: pixabay.com

Следственными органами СКР по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело после видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину работников дорожного предприятия в городе Прокопьевске.

Накануне, 3 февраля, в соцсетях было опубликовано видеообращение к Путину сотрудников ООО "Дорожный комплекс".

Дорожные рабочие сообщили, что в декабре прошлого года они обращались в различные правоохранительные органы города и области с просьбой помочь им получить долги по зарплате, скопившиеся с сентября 2020 года. Но безрезультатно.

Дело возбуждено по статье "полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты".

По версии следствия, в период сентября по декабрь 2020 года 41 работнику не выплачивалась заработная плата. Задолженность образовалась на сумму более 1 млн 90 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших зарплату, а также на какие цели расходовались денежные средства, имеющиеся в этот период на счетах организации.

В ходе расследования дела следователи допрашивают работников предприятия, проводятся все необходимые следственные действия.