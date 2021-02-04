Дегтярев пообещал, что проблема дефицита бензина в Хабаровском крае скоро будет решена

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4 февраля 2021, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

бензин, фото: pixabay.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в регионе – экстраординарной. В самое ближайшее время проблема будет полностью решена, заявил он.

Ранее местные СМИ писали, что жители Хабаровска начали через интернет продавать бензин по 100 рублей за литр и места в очереди на АЗС, автовладельцы часами стоят в очередях на заправках. Это случилось из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ. "Правительство края находится в тесном контакте с «ННК» и министерством энергетики России", - сообщил Дегтярев. В регион везут дополнительную партию бензина из Росрезерва, один состав уже прибыл.

Хабаровский НПЗ вновь вернулся к работе. 3 февраля среднесуточная норма в 500 тонн была доставлена на 54 из 84 АЗВ Хабаровского края.