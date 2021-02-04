ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Дегтярев пообещал, что проблема дефицита бензина в Хабаровском крае скоро будет решена

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Дегтярев пообещал, что проблема дефицита бензина в Хабаровском крае скоро будет решена
бензин, фото: pixabay.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в регионе – экстраординарной. В самое ближайшее время проблема будет полностью решена, заявил он.

Ранее местные СМИ писали, что жители Хабаровска начали через интернет продавать бензин по 100 рублей за литр и места в очереди на АЗС, автовладельцы часами стоят в очередях на заправках. Это случилось из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ. "Правительство края находится в тесном контакте с «ННК» и министерством энергетики России", - сообщил Дегтярев. В регион везут дополнительную партию бензина из Росрезерва, один состав уже прибыл.

Хабаровский НПЗ вновь вернулся к работе. 3 февраля среднесуточная норма в 500 тонн была доставлена на 54 из 84 АЗВ Хабаровского края.

НС

В мире

Сайт Avia.pro: российские самолеты всю ночь бомбили протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российские истребители и бомбардировщики устроили протурецким боевикам адскую ночь в Идлибе

Самолеты, стоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, всю ночь бомбили поддерживаемых Анкарой боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью