Погибшие в Красноярске трое пожарных награждены посмертно орденами

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4 февраля 2021, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото с сайта СКР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества троих пожарных, погибших 3 февраля при тушении склада в Красноярске.

Орденов Мужества посмертно удостоены "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях" старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчш, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев, сержант внутренней службы Максим Рябцев.

Крупный склад-магазин автозапчастей ООО «Автротрейд» на улице Калинина в Красноярске загорелся утром 3 февраля. Прибывшие на место происшествия огнеборцы узнали, что в горящем помещении остался один человек. Площадь пожара увеличивалась.

Трое пожарных вошли в горящее здание на поиски находившегося там человека. Во время пожара в здании обрушилась кровля. Огнеборцы перестали выходить на связь. Тело человека было найдено при разборе завалов. Тела сотрудников МЧС найдены в ночь на 4 февраля.

МВД и СКР возбудили дела по факту пожара и гибели людей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели произошедшего, ряд свидетелей уже допрошены, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура в связи с гибелью спасателей.

Губернатор края Александр Усс и глава МЧС Евгений Зиничев выразили соболезнования семьям погибших.