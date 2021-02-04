Ракова: Москва создает эффективную систему онкопомощи

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4 февраля 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила в интервью информационному агентству «Интерфакс», что в Москве продолжается трансформация службы онкологической помощи.

Она отметила, что онкологические заболевания остаются одним из самых серьезных медицинских вызовов, а борьба с ними - ключевой задачей здравоохранения Москвы.

«Помощь онкологическим пациентам - наш приоритет. Поэтому, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, мы, во-первых, ни на день не остановили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус. В этом году в московских онкологических клиниках провели более 280 тыс. госпитализаций. Это на треть больше, чем в прошлом году. <...> А во-вторых, мы приложили максимум усилий для реализации нового стандарта. Реформы в службе онкопомощи мы объявили год назад», - рассказала вице-мэр.

Ракова подчеркнула: в прошедший год удалось выстроить единую вертикаль оказания онкологической помощи, включающую стационарные и амбулаторные учреждения.

«Узкоспециальная медицинская помощь должна аккумулироваться в определенных центрах компетенций, и, конечно, не в одной точке, а с ровным распределением на карте Москвы, чтобы оставаться доступной для жителей всех городских округов. Мы определили шесть таких якорных учреждений - онкологических центров, которые обладают полным спектром клинических возможностей и в которых работают высококлассные команды врачей-онкологов. <...> К каждому из таких якорных центров был присоединен амбулаторный блок - это либо бывший онкодиспансер, либо онкологическое отделение поликлиники. Это необходимо для того, чтобы каждый пациент в любом округе мог получить полный цикл медицинской помощи в рамках одного учреждения. Восемь центров амбулаторной онкологической помощи в составе онкологических клиник позволяют сократить сроки диагностики новообразований, а, значит, ускорить начало лечения. Административную трансформацию онкослужбы мы завершили 14 декабря 2020 года. Именно тогда последнее поликлиническое отделение присоединилось к стационару», - отметила Анастасия Ракова.