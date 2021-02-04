Трудоспособные украинцы массово эмигрируют из родной страны. Впрочем, как и россияне

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4 февраля 2021, 19:18 [ «Аргументы Недели», Авиталь Гимельфарб ]

Фото: Global Look Press

Украинцы продолжают уезжать из страны под любым предлогом. По данным ООН, Незалежная занимает восьмое место по количеству мигрантов во всем мире.

С 2014 по 2017 год из Украины выехало более 12% трудоспособного населения. По данным на 2018 год, за границей оказалось около 16 % населения. Куда же едет львиная доля украинцев? Безусловно, на первом месте - страны ближнего зарубежья (РФ, Польша, Беларусь). Причем на данный момент в явных лидерах – именно Польша, а не Россия.

Согласно опросам, около 30% жителей Украины задумываются о том, чтобы уехать из страны. А это значит, что каждый третий украинец – потенциальный мигрант.

Отдельно стоит отметить Крым. По официальным российским данным, сразу после проведения референдума о присоединении к РФ, на территорию Украины переехали 22 823 жителей, что составляет около 1% населения полуострова. Однако, по версии украинских источников, в первый год на территорию Украины вернулись около 100 тыс. жителей.

Вспоминая поговорку "в чужом глазу щепку видим, а в своем и бревна не замечаем", отметим, что Россия не отстает от Украины. У нас тоже большое количество эмигрантов. По данным Росстата, в 2017 году эмигрировало в три раза больше людей, чем в 2012 году. Всего с 2012 по 2018 из страны уехали 1,7 млн граждан. Это только наша статистика. Запад же заявляет о гораздо большем количестве прибывающих из России на постоянное проживание.

Чаще всего Россию покидают люди трудоспособного возраста. Средний возраст эмигрантов – от 20 до 34 лет. То есть страна теряет новое поколение. У нас в этом смысле происходит то же самое, что и на Украине.