Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

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4 февраля 2021, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что информация о переполненных камерах в Сахарово не соответствует действительности: задержанные размещены в помещениях по четыре-шесть человек.

«Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», - рассказала омбудсмен.

По ее словам, некоторые задержанные высказали жалобы по поводу отсутствия бытовых принадлежностей:

«Жалоб в мой адрес от людей практически не поступало, за исключением бытового сектора. У кого-то не было тапочек, у кого-то не было зубных щеток, кому-то не дали полотенце. Но со мной вместе задержанных посещал руководитель, который в моем присутствии гарантировал, что в ближайшие часы все необходимые вещи поступят. Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня они уже в полном объеме обеспечены всем необходимым».

Татьяна Потяева прокомментировала появившуюся информацию в СМИ о том, что в одной камере в Сахарово были размещены 28 человек. Она сообщила, что речь идет не о камере, а о месте временного пребывания людей.

«То есть, они там были не размещены, это была как комната приема. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила», - уточнила омбудсмен.