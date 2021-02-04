Собянин заявил, что ограничения по коронавирусу могут быть сняты в Москве в мае
4 февраля 2021, 19:12[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля, заявил, что основные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть сняты в столице в мае. Собянин выразил надежду, что к лету ситуация с ковидом в России нормализируется.
Мэр Москвы отметил, как он и предполагал, январь будет переломным, так и получается. Но еще много пациентов находится на лечении в госпиталях, много людей болеют.
По словам Собянина, если заражений будет становиться меньше и меньше, "если тренд этот сохранится", то к маю основные ограничения будут сняты.
Столичный мэр сказал, что часть ограничений уже сняты, но еще целый ряд ограничений, которые сказать, что возвратили нас к полноценной жизни, нельзя. Как пояснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24", Москва пока отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов.
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