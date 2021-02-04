Краснодарский край ожидают

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4 февраля 2021, 17:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По прогнозам синоптиков, на Кубань могут придти морозы и даже снег.



В гидрометцентре считают, что начиная с 5 февраля в европейскую часть России придёт аномальное для февраля похолодание. Морозы будут постепенно продвигаться на юг от самой Москвы и в конце концов доберутся до Краснодарского края, где также ожидаются осадки в виде дождей и снега.



Кубанскую столицу также ожидают "температурные качели": 4 и 5 февраля температура днём будет держаться в пределах 15 градусов тепла, однако уже на выходных, 6 и 7 февраля, резко похолодает — до +2...0 градусов днём и -1...-2 — ночью. Начиная с 9 февраля в край, по прогнозам, вновь вернётся тепло — воздух прогреется до +17 градусов в дневное время.



Стало также известно, что на Сочи надвигается сильный ливень. Дожди, по прогнозам, будут идти с 00:00 до 18:00. На Красной Поляне объявлена лавиноопасность.