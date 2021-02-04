В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье

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4 февраля 2021, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В МЧС предупредили о сильном ухудшении погоды в четверг, 4 февраля, вечером в Москве и Московской области. С юго-запада на столичный регион надвигается циклон. Около 17 часов должен начаться сильный снегопад. По прогнозу синоптиков, может выпасть четверть месячной нормы осадков.

Жители Лосиноостровского района столицы поделились с "Аргументами недели", что у них уже начался сильный снегопад.

В сообщении спасателей говорится: "В период с 17:00 4 февраля до 5:00 5 февраля по Москве, начиная с юго-западных районов со смещением на северо-восток, ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица".

В Гидрометцентре России сообщили, что "снег, местами сильный", ожидается с 16:00 4 февраля до 9:00 пятницы, 5 февраля.

МЧС рекомендует автомобилистам в непогоду снизить скорость движения и избегать резких маневров на дороге. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 4 по 6 февраля из-за снегопада и гололедицы.