В Краснодаре нарушителей правил парковки начнут штрафовать при помощи камер

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4 февраля 2021, 16:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Начиная с 8 февраля в Краснодаре заработает система фото- и видиофиксации нарушений правил остановки/стоянки. За указанное правонарушение грозит штраф в размере 1 500 рублей.



Камера будет фиксировать госномер автомобиля, геолокацию и время снимка — при наличии двух фотофактов данные будут переданы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.



В пресс-службе краснодарской мэрии уточнили, что все устройства объединены с программной средой "Безопасный регион", при помощи сервисов которой на данный момент фиксируются все фото- и видеофакты нарушений.



На сегодняшний день муниципалитет имеет 4 комплекса фото- и видеофиксации для авто и ещё 2 для пеших инспекторов. Оборудование может фиксировать порядка тысячи фотофактов нарушений в день.