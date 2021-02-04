В Краснодаре нарушителей правил парковки начнут штрафовать при помощи камер

Начиная с 8 февраля в Краснодаре заработает система фото- и видиофиксации нарушений правил остановки/стоянки. За указанное правонарушение грозит штраф в размере 1 500 рублей.
Камера будет фиксировать госномер автомобиля, геолокацию и время снимка — при наличии двух фотофактов данные будут переданы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.
В пресс-службе краснодарской мэрии уточнили, что все устройства объединены с программной средой "Безопасный регион", при помощи сервисов которой на данный момент фиксируются все фото- и видеофакты нарушений.
На сегодняшний день муниципалитет имеет 4 комплекса фото- и видеофиксации для авто и ещё 2 для пеших инспекторов. Оборудование может фиксировать порядка тысячи фотофактов нарушений в день.
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