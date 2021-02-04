Интерактивная выставка голограмм и оптического искусства «Призма времени» откроется в Москве 5 февраля

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2021, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: выставка «Призма времени»

«Призма времени» — уникальная в своем роде интерактивная выставка голограмм и оптического искусства от Санкт-Петербургского университета ИТМО откроется 5 февраля 2021 года на площадке детского технопарка «Наукоград» Московского финансово-юридического университета МФЮА (Москва, улица Введенского, 1А).

Экспозиция «Призма времени» поделена на две части — познавательную и интерактивную и построена по принципам исторической ретроспективы, сочетая образование и развлечения (Edutainment), а также демонстрирует взаимодействие науки и искусства (Art&Science).

«Призма времени» насчитывает более 100 экспонатов оптических чудес, которые создаются только в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики! До Москвы выставка побывала в Шанхае, собрав более 400 тысяч школьников, студентов и взрослых.

Торжественное открытие выставки состоится 5 февраля 2021 года в 17:00. Посещение выставки бесплатно по предварительной записи или телефону +7(499) 979-00-69.

6 и 7 февраля 2021 года бесплатная экскурсия по выставке «Призма времени» будет проводиться по следующему расписанию: 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 (единовременно по предварительной записи выставку с экскурсией может посетить до 15 человек).

В 12:00 06.02.2021 и 07.02.2021 в честь открытия выставки гостям будет представлена уникальная возможность посетить открытую лекцию автора выставки д.т.н., профессора Сергея Константиновича Стафеева на тему: «Мозг как голограмма: о том, как мы видим и о перспективах искусственного интеллекта», задать самые каверзные вопросы о голограммах и оптических эффектах и услышать на них ответы!

Расписание мастер-классов в выходные 06.02.2021 и 07.02.2021:

12:00 и 14:00 – «Волшебные движущиеся картинки»;

13:00 и 15:00 – «Шифруем послания в зеркалах» или «анаморфозы»

Выставка «Призма времени – это увлекательное путешествие в мир волшебных свойств света, оптических иллюзий и актуальных световых решений. Анаморфозы, голограммы и оптоклоны, лентикулы и стереоскопы, цветовые иллюзии и застывшие тени – здесь можно познавать, экспериментировать, творить!

В первом зале посетители выставки узнают о стереовидении, технологии, основанной на бинокулярных свойствах человеческого зрения; голографии, объемных многогранных изображениях; магической оптике. Помимо экспонатов ИТМО на выставке также представлены оптические приборы крупного музейно-выставочного образовательного комплекса МФЮА и МИТУ-МАСИ «Наука, техника, искусство».

В первые дни работы выставки гостей ждет авторская экскурсия от доктора технических наук, профессора ИТМО Стафеева Сергея Константиновича, который подробно расскажет о 3D, анаглифных и фрактальных картинах, реверспективной и лентикулярной технологии, что только звучит сложно! На самом деле эти технологии повсюду, и активно используются в современной рекламе. Вы увидите, как устроены эти технологии на примере красивейших изображений флорентийской Баптистерии, полярного сияния, а также картин, сгенерированных нейросетью.

Гости увидят большеформатные художественные голограммы, которые занимают отдельную часть в экспозиции выставки.

Целый зал посвящен голографическим технологиям и представляет все типы современных голограмм: аналоговые монохромные, полноцветные оптоклоны, цифровые, мультиплексные, радужные, динамические.

Увидеть невидимое

В интерактивной части экспозиции можно пройти зеркально-голографический лабиринт, способный изменить ваше представление об ориентации в пространстве, управлять молниями, рисовать светом и увидеть невидимое. Физика – это настоящая магия, которую теперь сможет познать каждый! Выставка станет самым интересным и увлекательным уроком на тему оптических технологий как для школьников, студентов, так и для родителей и даже учителей.

В закрытых от света пространствах интерактивной части выставки гости попадут в коридор со «светящимися макаронами», комнату, где можно «рисовать светом» и комнату, где можно «замораживать тень»– идеальное место для фотосессии и иного взгляда на белую одежду.

Все эти уникальные экспонаты и интерактивные пространства собраны для формирования полного представления о свойствах света и оптических технологий.

Лекторий-экспланаториум

В лектории-экспланаториуме, расположенном в центральном зале выставки, для посетителей демонстрируется подборка из образовательных анимированных роликов. Вокруг экрана размещены установки для демонстрации принципов голографирования, явления интерференции света и модель устройства лазера. На мобильных стендах представлены наукоемкие голограммы, коллекция малоформатных эмбосс-голограмм и фотоупругих пластиковых экспонатов в поляризованном свете.

На открытом лектории «Оптика: наука и искусство, история и современность» в 9 частях расскажут об истории создания устройств, механизме зрения и очках, зеркалах и камере-обскуры, радуге, нанотехнологиях и именах, расширивших мир оптики (расписание открытых лекций д.т.н. Стафеева С.К. можно найти на сайте детского технопарка Наукоград).

Мастер-классы

Мастер-классы продолжительностью 1 час проводятся по предварительной записи для групп из 10-12 школьников старше 7-12 лет и их родителей, а также студентов. Участники проведут опыты и своими руками создадут оптические игрушки, картины или 3D изображения.

В феврале можно записаться на мастер-классы:

• «Волшебные движущиеся картинки» (10+)

Анимация из чёрных полос, мотограф, волшебные движущиеся картинки, сканимация, синематографика – это все названия одной технологии – предшественницы цифрового кинематографа.

Вы, наверное, видели необычные книжки и картинки, которые оживают в руках при наложении на них полосатой пленки! Эта технология была разработана на основе оптического эффекта, впервые описанного английским ученым Питером Марком Роже более 100 лет назад. Данная технология относится к до-электронной мультипликации и объясняет основные принципы кинематографа.

Участники мастер-класса научатся рисовать собственные волшебные картинки и превращать их в мультфильмы с помощью полосатой пленки. Ученики узнают, как правильно разделять на полосы рисунок, какие есть эффекты анимации, как функционирует синематографика.

По итогу каждый ребенок унесет домой не только знания, но и папку с волшебной пленкой и пустыми шаблонами для самостоятельных творческих экспериментов.

• «Шифруем послания в зеркалах» или Анаморфозы (7+)

Если хочешь, чтобы послание дошло только до нужного адресата – его надо зашифровать. А сделать это можно с помощью волшебного зеркала! Оно может быть плоским, оно может быть изогнутым, цилиндрическим или даже в форме пирамиды. Как это происходит и как составить свое послание, которое прочтет только обладатель зеркала – мы научим на этом веселом и познавательном мастер-классе. Кривые зеркала сами по себе привлекают много детского внимания, а использование геометрического расчёта для создания анаморфозы вызывает интерес и у взрослых.

Дети изучают принципы построения изображения в зеркалах, различают плоские и кривые зеркала, рисуют собственные анаморфные изображения.

Посетите выставку всей семьей и получите невероятные и абсолютно новые впечатления и эмоции!

Регистрация на экскурсию, лекторий и мастер-классы по ссылке

Телефон для информации: +7(499) 979-00-69;

naukograd@mfua.ru