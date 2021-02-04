Когда закончится ЧС в Латвии

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4 февраля 2021, 16:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии действует ЧС. Правительство страны продлило ограничения до 6 апреля. Но, есть надежда, что данные ограничения будут пересмотрены.

Об этом заявил латвийским СМИ премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Пересмотр ограничений из-за коронавируса может обсуждаться на заседании парламента через три недели. Почему?

Прежде всего, Минздрав Латвии в течении трех недель будет наблюдать за эпидемиологической ситуацией в стране. И только потом делать выводы.

«Мы понимаем, что вирус в ближайшее время не отступит. Ситуация может меняться по-разному, поэтому нужно идти к безопасным моделям», - заявил премьер Латвии.

Но послабления скоро наступят в Латвии: в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, откроются книжные магазины, салоны красоты. Полным ходом обсуждается вопрос «комендантского часа». Возможно, его отменят.