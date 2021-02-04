Жителю Нижегородской области грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную вырубку деревьев в лесу.
52-летний Геннадий Толченков собирался построить деревянный сарай на своём участке и готовил стройматериал.
Мужчина рассказал в интервью "КП", что собирал сосны, поваленные ветром. Но полиция заподозрила, что он нарушил закон.
В ходе следствия выяснилось, что деревья оказались на земле не из-за ветра. В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили о проведенной экспертизе.
Установлено, что в период с 1 мая по 19 ноября 2020 года на территории лесничества без соответствующего разрешения были срублены 13 сосен. Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области причинён ущерб более 179 тысяч рублей, - передает радио "Говорит Москва".
Уголовное дело возбуждено по статье о "незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере". Сейчас расследование продолжается. В ближайшие две недели оно будет направлено в суд.
В случае признания вины, Толченкову будут грозить до 7 лет лишения свободы, штраф в три миллиона рублей и возмещение ущерба.