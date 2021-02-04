В Латвии смертность от коронавируса выше, чем в среднем по Европе

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4 февраля 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии количество смертей больных коронавирусом за две недели на 1 млн жителей составляет 32%. Эти показатели гораздо выше, чем в других странах ЕС.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний на 3 февраля с начала пандемии зарегистрировано 65 868 случаев коронавируса, умерли 1 250 инфицированных.

Если сравнить С Эстонией, то там с начала пандемии выявлено 46 334 случая заболеваний, умерло 433 человека.

В Литве выявлено 184 948 случаев, умерло 2885 человек.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что показатель смертности в Латвии – теоретический показатель.