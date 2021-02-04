Эстония: Врач, который сделал прививку российскому генконсулу, наказан

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4 февраля 2021, 15:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети; На снимке: Генконсул РФ в Эстонии Юрий Грибков

До сих пор не утихает скандал с внеплановой вакцинацией генконсула РФ в Эстонии Юрия Грибкова: проводятся проверки в центральной больнице города Нарва.

Как стало известно, врач, который внепланово вакцинировал генконсула, освобожден от должности главы отделения пульмонологии, но продолжает работать в больнице.

Председатель правления центральной больницы Нарвы Тармо Баклер подтвердил, что на прошлой неделе был действительно случай внеплановой вакцинации. А это уже большое нарушение.

«На данный момент нам нечего добавить, кроме того, что это был случай вакцинации, который не соответствовал правилам», - заявил г-н Баклер прибалтийским СМИ.

Пока идут проверки, врач, которая сделала прививку, лишилась должности заведующей отделением, но продолжает работать как рядовой врач.

Сама медик отказывается комментировать ситуацию.