В Екатеринбурге больница, в которой лечат пациентов с ковидом, на час оказалась без электричества
4 февраля 2021, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Екатеринбурге больница №40, в которой лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, на час оказалась без электроснабжения из-за аварии. В Минздраве Свердловской области успокоили, сообщив, что на работе реанимационного и операционных отделений ЧП не сказалось, так как больницу подключили к резервным генераторам.
По данным пресс-службы "Россети-Урал", в Екатеринбурге в 13:30 по местному времени произошло нарушение в распределительной сети 10 кВ из-за повреждения кабеля. Диспетчер электросетевой компании оперативно связался с энергетиком больницы, получил подтверждение, что автономные источники электроснабжения запустились оперативно и в штатном режиме, угрозы для пациентов нет. Аварию ликвидировали за час, к основному источнику электроэнергии больницу №40 подключили в 14:20.
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