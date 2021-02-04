Собянин оценил ход капремонта центра амбулаторной онкопомощи ГКБ № 40

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4 февраля 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы провел осмотр капитального ремонта здания центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40. Он сообщил, что в 2021 году в столице будет завершен ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи.

Сергей Собянин рассказал, что, несмотря на пандемию COVID-19, объем стационарной помощи онкологическим больным в столице увеличился более, чем на треть.

«Это огромные объемы, выполненные нашими медиками. Были созданы шесть онкологических центров с соответствующими мощными лабораториями, выстроена логистика вся оказания помощи больным. Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. Их создано сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы. Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно, они все будут построены в этом году», - заявил мэр столицы.

По его словам, для одного из таких центров уже закуплено необходимое оборудование.

«Один из них находится здесь, в Зюзино. Уже закуплено современное оборудование, здесь все необходимое - от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований, до оказания медицинской помощи, сопровождения и при необходимости направления в стационар», - сообщил Собянин.

Мэр Москвы дал старт проекту «Персональный помощник» для онкологических пациентов.

«Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела больной оставался один на один со своими проблемами», - отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что запуск проекта «Персональный помощник» в корне изменит ситуацию.

«Если больной хочет, к нему будет закрепляться персональный помощник с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи», - уточнил столичный градоначальник.