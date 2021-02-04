Депутат Земцов предложил назначить ежемесячные выплаты беременным женщинам
4 февраля 2021, 14:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: news.ru
Депутат Госдумы Николай Земцов в соавторстве с коллегами Петром Толстым и Ингой Юмашевой разрабатывает законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей.
«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребёнку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», - пояснил Земцов.
По его словам, это уменьшит количество абортов. Депутат добавил, что документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, сейчас он на стадии разработки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.