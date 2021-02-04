Депутат Земцов предложил назначить ежемесячные выплаты беременным женщинам

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4 февраля 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ru

девушка, фото: pixels.com

Депутат Госдумы Николай Земцов в соавторстве с коллегами Петром Толстым и Ингой Юмашевой разрабатывает законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей.

«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребёнку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», - пояснил Земцов.

По его словам, это уменьшит количество абортов. Депутат добавил, что документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, сейчас он на стадии разработки.