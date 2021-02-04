Экс-главу Центра ядерной медицины Олега Козина обвиняют в многомиллионных хищениях при строительстве космодрома Восточный

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4 февраля 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В январе экс-руководителя Центра ядерной медицины Олега Козина заподозрили в создании преступной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство и развитие радиологических центров космодрома Восточный. Второго февраля он был объявлен в федеральный розыск, а на следующий день заочно арестован. Известно, что вопросы у следствия также возникли к заместителю Козина Дмитрию Удовенко и к директору петербургского филиала Центра (ФЦПиРОЯМ) Павлу Демидову.

В 2011 году из бюджета ФЦПиРОЯМ были выделены средства на проектирование медико-санитарной части в Углегорске (Амурская область), которая обслуживает сотрудников Восточного. Они должны были пойти на строительство детской поликлиники, стационара для взрослых, акушерского отделения и женской консультации. Поступившие в петербургский филиал Центра деньги были переведены на счет компании «МосПромСтрой». Следствие считает эту компанию фиктивной.

Предполагается, что вместо «МосПромСтроя» все работы были выполнены самим ФГУП ФМБА (Федеральное медико-биологическим агентством России), заключавшим контракты с компанией. Деньги были обналичены через петербургскую строительную компанию «ОМ-Стандарт», которая в настоящее время уже не действует.

В материалах дела сообщается, что хищение средств происходило в период времени с 2012 по 2017 год. Предполагаемый ущерб составляет от 100 до 180 млн. рублей.

Известно, что на протяжении последних 20 лет Олег Козин был связан с оптовой торговлей металлами и энергоносителями, добывающей промышленностью. В 2014 году Козину в честь Дня строителя вручили ведомственную награду Федерального медико-биологического агентства - нагрудной знак «Бронзовый крест ФМБА России».