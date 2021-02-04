Ростовский вуз можно посещать с животными

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4 февраля 2021, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Донской государственный технический университет стал первым вузом в нашей стране, куда можно приходить с четвероногими друзьями. Помимо этого в университете теперь есть уполномоченный по защите прав «хвостатых и усатых».



Необычная инициатива была введена профессором Алексеем Ермаковым. Идею декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» одобрило руководство вуза. Однако животные могут посещать только один корпус учебного заведения. Позже акция должна принять масштабный характер.



Пёс профессора Ермакова с удовольствием ходит вместе с хозяином в университет. Пока педагог читает лекции, собака находится в специальной комнате. Профессор считает, что такая возможность позволяет ему спокойно работать, так не нужно идти домой для выгула животного, теперь это можно сделать на перемене.



Появление домашнего питомца в заведении вызывает у людей улыбку. Администрация не запрещает брать в вуз экзотических животных, однако для этого требуется получить согласие. Необходимо учитывать мнение других людей, но на факультете подготовки ветеринарных врачей всегда готовы принять «необычных гостей». Для посещения вуза животному необходимо иметь справку с указанием прививок. Также важно, чтобы в специальной комнате одновременно не встретились, к примеру, собака и кошка.



