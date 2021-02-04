В Сочи из-за хорошей погоды раньше срока зацвела магнолия

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4 февраля 2021, 13:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи из-за благоприятных погодных условий раньше срока зацвела магнолия.



В пресс-службе Кавказского государственного заповедника уточнили, что бутоны по прогнозам должны были распуститься лишь через месяц.



"Весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю. Если в течение мягкой южной зимы лишь несколько дней были холодными и снежными, а до этого целый год был сухой и очень жаркий, то все изменения в климате проецируются на развитии растений", – объяснили в заповеднике.



Ранее на курорте раньше времени также распустились бутоны мимозы. Цветущие деревья акации серебристой заметили на территории парка "Дендрарий".