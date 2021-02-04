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Аргументы Недели Общество 13+

В Сочи из-за хорошей погоды раньше срока зацвела магнолия

, 13:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи из-за хорошей погоды раньше срока зацвела магнолия

В Сочи из-за благоприятных погодных условий раньше срока зацвела магнолия.

В пресс-службе Кавказского государственного заповедника уточнили, что бутоны по прогнозам должны были распуститься лишь через месяц.

"Весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю. Если в течение мягкой южной зимы лишь несколько дней были холодными и снежными, а до этого целый год был сухой и очень жаркий, то все изменения в климате проецируются на развитии растений", – объяснили в заповеднике.

Ранее на курорте раньше времени также распустились бутоны мимозы. Цветущие деревья акации серебристой заметили на территории парка "Дендрарий".

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