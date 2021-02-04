В Краснодар прибыл первый трамвай из партии нового года

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4 февраля 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

t.me/krdru

В Краснодар на автоплатформах доставили первый новый трамвай из партии 2021 года.



Вагон проделал путь от Усть-Катавского завода в Челябинской области, где его и собрали, до Восточного трамвайного депо. Перед выходом электротранспорта на маршрут необходимо выполнить его обкатку, — сообщили в мэрии Краснодара.



Во всех трамваях новой партии кондиционеры будут работать в 1,5 раза сильнее, чем обычно. Технику доработали для кубанской столицы по просьбе местной администрации.



Всего за последние два года Усть-Катавский завод поставил 70 вагонов, по 35 – в год. Весь транспорт уже работает на линиях. До конца нынешнего года в краевой центр привезут 33 новых трамвая.