Мэр Миасса взялся за реновацию на московский манер

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4 февраля 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На фото Вячеслава Шишкоедова губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Миасса Григорий Тонких на выставке авт

Глава южноуральского города Миасса Григорий Тонких заявил о своем намерении, провести в городе реновацию по подобию московской.

Как пишет информационно-аналитическое агентство «Полит74», в рамках своего нового проекта «Мэр», Григорий Тонких настроен более чем серьезно.

- Если мы возьмем для примера центральную часть Миасса, то увидим, что она где-то на одну треть построена в 40-50-х годах прошлого века. Многие дома строились как бараки. Поэтому мы однозначно будем предусматривать возможность реновации жилья. При этом, я подчеркну, речь не идет о сносе исторического квартала Миасса на проспекте Автозаводцев. В этих сталинках с высокими потолками площади квартир от тридцати до двухсот квадратов, они до сих пор в цене, потому что строились качественно. В реновации нуждается именно барачная застройка, которая делалась по принципу «быстрее-быстрее», просто чтобы хоть как-то расселить работников автозавода. Развивая эту городскую территорию, мы будем думать в сторону увеличения этажности застройки, - пояснил мэр Миасса.

Существует ли ментальный разрыв между жителями разных частей города? Почему миасцы против скульптурной гигантомании и причем тут «золотой лось»?

Миасс действительно непростой городской округ и сточки зрения застройки и со стороны внутреннего менталитета. Заметим, что интервью мэра Миасса дает ответы на многие вопросы, разбор, которых даст возможность состояться программе реновации в архитектурно сложном городском поле.