Ушел из жизни бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

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4 февраля 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На 67 году жизни скончался заслуженный врач России, заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Николай Филатов.

В 1977 году он окончил Первый Московский медицинский университет. С конца 1980-х по 2012 год был главным санитарным врачом Москвы.

Осенью прошлого года Николай Филатов выразил возмущение по поводу ограничений, введенных в России в связи с пандемией COVID-19. Он назвал их «проявлением величия» властей и сообщил, что они неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа.

Филатов приводил в пример численность заболевших во время вспышки свиного гриппа в 2009 году и цифры в 102 тыс. человек в сутки только в Москве.

«А теперь скажите, 102 тысячи на Москву в сутки и 10 тысяч на всю Россию - сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?! Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего», - говорил медик.

«Но нет, мы опять обсуждаем введение мер, которые должны разрушить экономику, ввести людей в стресс. Это не эпидемиология», - утверждал Филатов.

Николай Филатов был известен как настоящий профессионал своего дела. Редакция «Аргументов недели» выражает глубокие соболезнования близким покойного.