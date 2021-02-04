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«Дом-2» по ошибке чуть не купил сталинскую высотку в Москве – 31 этаж элитной недвижимости

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

«Дом-2» по ошибке чуть не купил сталинскую высотку в Москве – 31 этаж элитной недвижимости
Фото: из открытых источников

Больше года назад продакшн реалити-шоу «Дом-2» решил приобрести пристройку к легендарному дому на Кудринской площади, 1. Как оказалось, ни продавец, ни покупатель не знали, что адрес строения у неё со сталинским небоскрёбом один на двоих.

А значит, создатели скандальной перестройки по закону могли получить весь культовый небоскреб – 31 этаж элитной недвижимости стали бы одной общей поляной для продюсеров проекта. Ребята из регистрационной палаты разбираться, где тут дом-1, а где дом-2 не захотели, и бумаги подписывать тоже отказались. Зато начались разборки с Федеральной службой картографии.

Год продолжались тяжбы, были проведены экспертизы, но только после вмешательства Минкульта было принято решение, что по адресу Кудринская площадь, 1, находится только жилой дом. Пристройке вернули статус "строение 1" — её арбитражный суд и отдал продакшну «Дома-2».

БИ

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