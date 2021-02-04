Жители Хабаровского края борются против строительства газового завода Китаем

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4 февраля 2021, 11:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В селе Аян – на севере Хабаровского края – прошла выездная сессия Николаевского-на-Амуре городского суда. В ходе сессии было рассмотрено решение парламентариев Аяно-Майского района о проведении референдума о строительстве в поселке газохимического парка по переработке природного газа.

Об этом сообщает «Молодой Дальневосточник РФ».

— Нашим представителем от Собрания депутатов на суде выступал достаточно известный юрист Полянский. По всем пунктам суду были представлены обоснованные доводы, приведены доказательства и выписки из пленума Верховного Суда, результаты специальной экспертизы, проведенной в Москве, и прочее. Можно сказать, что иск прокуратуры был в полном объеме отбит, — рассказала изданию представитель инициативной группы по проведению референдума Марианна Штанько-Волостникова.

Судья уже отменил решение собрания районных депутатов. Примечательно, что это было сделано в рамках единственного заседания. Суд отвел только пять дней вместо положенного месяца. По словам инициаторов референдума, им вполне хватило бы 30 дней для его проведения.

- 30 дней на подготовку жалобы, еще примерно месяц – на организацию заседания апелляционной инстанции, к этому времени референдум стал бы свершившимся фактом. Однако мы не сдаемся и все-таки готовим апелляционную жалобу. Не пройдет конкретно этот референдум — мы готовимся инициировать следующий, для нас это не составит труда, полученный опыт позволит сделать это в короткие сроки, - отметили инициаторы.

Против строительства завода выступили местные жители, устроившие флешмоб, во время которого выкладывали в соцсети фотографии, на которых люди стоят в разных местах с плакатами «Нет заводу», «Чистая природа!», «Нет китайской провинции», «Мы хозяева своей земли», «Аяно-Майцам — родной край», «Китай – прочь!», «Мы против завода», «Мы хотим жить» и многие другие.