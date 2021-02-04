В Госдуме назвали недопустимой слежку за россиянами: «Постоянно идут утечки персональных данных»

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4 февраля 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ, Говорит Москва

Фото: из открытых источников

В Госдуме назвали недопустимой слежку за россиянами. Речь идет о решении Минцифры позволить МВД, ФСБ и ФСО получать данные о геолокации абонентов без решения суда.



По словам депутата, нововведение нужно применять только для раскрытия преступлений и поиска пропавших. «Что касается полного снятия ограничений на использование — я считаю, это недопустимо, так как приведёт к тому, что будут по геолокации отслеживаться абсолютно все перемещения. Мы видим, что постоянно идут утечки персональных данных, это недопустимо. Всё должно быть исключительно под контролем правоохранительных органов», - заявил заместитель главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Сейчас каждому гражданину гарантируется тайна связи, а любые сведения могут выдаваться третьим лицам, в том числе и правоохранительным органам, только на основании решения суда. Однако Минцифры планирует изменить статью о тайне связи и дать возможность силовикам получать данные от сотовых операторов без решения суда Речь идет не только о местоположении, но и о времени звонков и их длительности. В Минцифры объясняют необходимость поправок тем, что это поможет более оперативно искать пропавших людей.

«В целом задача — чтобы эти данные не становились общедоступными, не превращались в какой-то сервис, который позволит одним гражданам следить за другими. Это, конечно, абсолютно недопустимо. Такие данные могут стать открытыми только для правоохранительных органов, только в определённых случаях, когда речь идёт о нарушении закона. Конечно, для раскрытия преступлений, для поиска пропавших граждан, детей», - считает Свинцов. По данным СМИ, сейчас законопроект ушел на согласование в ФСБ и Минэкономики.