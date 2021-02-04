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Сергунина подвела первые итоги работы городского клуба молодых предпринимателей Business Update

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сергунина подвела первые итоги работы городского клуба молодых предпринимателей Business Update
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что к столичному клубу молодежного предпринимательства Business Update присоединились уже более 8 тыс. человек.

«Участниками проекта стали уже 8,2 тыс. начинающих предпринимателей. Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов», - рассказала заместитель мэра столицы.

Площадка для нетворкинга и обучения молодых предпринимателей была создана летом 2020 года. Образовательная программа предусматривает выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.

Молодые бизнесмены в ходе обучения используют видеолекции и специализированную литературу. В рамках Business Update также проходят встречи с опытными бизнесменами и представителями столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. На них можно задать вопросы по поддержке бизнеса в Москве, получить обратную связь и предложить идеи по развитию клуба.

НХ

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