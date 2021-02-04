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4 февраля 2021, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в 2020 году Москва закупила более 6 тыс. единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла. Столица стала одним из первых регионов страны, которые начали применять эту технологию закупок.

«Всего было закуплено более 6 тыс. единиц, включая более 1,5 тыс. единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%. Мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, несмотря на пандемию», - рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48%.

«Механизм контрактов жизненного цикла дает нам возможность не только закупать технически сложное оборудование напрямую по выгодной цене, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 7-10 лет в рамках одного контракта», - сообщила вице-мэр Москвы.

Она уточнила, что в рамках поставки на 2020-2023 годы закуплено более 4,6 тыс. единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования, среди которого - 41 ангиограф, 132 компьютерных томографа, 101 магнитно-резонансных томограф, 2 тыс. 926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другая техника.

В некоторых больницах, работающих с пациентами с COVID-19, уже установлены аппараты компьютерной томографии, планируется дооснащение всех стационаров. Сейчас в медицинских учреждениях устанавливают новое оборудование в рамках первой очереди капитального ремонта по новому московскому стандарту. Так, уже 1 тыс. 95 аппаратов УЗИ установлено в стационарах и поликлиниках города.